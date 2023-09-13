これは…通年化の序章か!?東海道・山陽新幹線「のぞみ」も全席指定スタートへJR東海とJR西日本は2023年9月13日（水）、東海道・山陽新幹線「のぞみ」について、“3大ピーク期のみ”全席指定席とすることを発表しました。今年度の年末年始期間（2023年12月28日〜2024年1月4日）よりスタートするといいます。「のぞみ」が3大ピーク期に全席指定席化する（画像：写真AC）。JR東海によると、こうした繁忙期は指定席が早い段階で満