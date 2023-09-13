【モデルプレス＝2023/09/13】俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場「VIVANT」（読み：ヴィヴァン／毎週日曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が、13日に更新された。意味深な台詞の“謎”が明らかにされ、反響が寄せられている。【写真】「VIVANT」乃木＆薫キスで号泣 翌朝の動画撮影＆意味深な表情にも注目集まる◆「VIVANT」公式、「あなたは7回撃たれた狼だ」の発言者＆意味明かす10日に放送された第9話では、別班（国内外