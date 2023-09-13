65盗塁で断トツ盗塁王が…豪快に37号アーチ米大リーグ・ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.外野手が12日（日本時間13日）、フィラデルフィアで行われたフィリーズ戦で37号2ランを放った。すでに史上初の30本塁打、60盗塁を記録しているが、今月に入って6本目というアーチ量産でより高みの「40発＆70盗塁」まで見えてきた。「1番・右翼」で先発したアクーニャJr.は5回、無死一塁で打席に入ると左翼席へ37号を運んだ。低めボール