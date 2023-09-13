ジャニーズ事務所に関するX（旧ツイッター）への投稿で、脳科学者の茂木健一郎氏が"炎上"している。茂木氏は9日、以下のように投稿した。ジャニーズは完全崩壊へ…雪崩を打つようなスポンサー離れ、そして始まるタレント大量離脱《本来、音楽や芸能は、自分の知り合いが出ているからという単純接触効果を超えたきびしい批評性を通して育つものである。しかし、ジャニーズ人気は、本当の芸術性とは無関係に、ただ、自分の親しんだ