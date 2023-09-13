サッカー日本代表が4-2でトルコに勝利サッカー日本代表は12日、ベルギーで開催されたトルコとの親善試合に4-2で勝利した。代表初ゴールを強烈なゴラッソで決めたMF伊藤敦樹（浦和）に「こんなすごい選手どこにいるの？」「世界に見つかっちゃう」とファンも注目していた。2002年日韓W杯以来のトルコ戦。最初に衝撃を生んだのは前半15分の伊藤だった。右サイドでボールを受けると、堂安とのワンツーパスから最後は豪快に左足を