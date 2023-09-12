第1子妊娠中のフリーアナウンサー宮崎宣子（44）が帝王切開で出産する意向を明かした。【映像】“お腹ふっくら”宮崎宣子と夫の2ショット（複数カット）宮崎は7月20日、Instagramを更新し「私事ではございますが、現在妊娠7カ月で出産時は44歳になります。まだまだ不安はありますが、この奇跡に心から感謝しています」と発表。10日には出産を控え「帝王切開」を選択したことを報告。理由については「先生の話から年齢的に無