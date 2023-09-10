ファミリーマート（ファミマ）とファミマデジタルワンは9月1日に、ファミマ公式アプリ「ファミペイ」にて提供する「ファミペイ翌月払い」のボーナス還元プログラム「ファミペイ翌月払い ステップボーナス」を開始した。●初のボーナス還元プログラム9月から開始「ファミペイ翌月払い ステップボーナス」は、ファミペイのサービス契約・登録状況によって、「ファミペイ翌月払い」で支払ったすべての利用に対するファミペイボ