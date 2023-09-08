7日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人戦』で解説を務めた井端弘和氏が、プロ17年目で初めて三塁でスタメン出場した巨人・坂本勇人の今後について言及した。この日三塁でスタメン出場した坂本について、試合後、原監督は「えへへ、それは見ていてください」とニヤリ。これを受けて井端氏は「正直練習というところでは連携プレーを含めてというのはやっていないと思うんですよね。本当にあるとした