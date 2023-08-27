「BCNランキング」2023年8月14日から20日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 13（アップル）2位Pixel 7a（Google）3位iPhone SE(3rd)（アップル）4位Pixel 6a（Google）5位iPhone 14（アップル）6位AQUOS wish2（シャープ）7位Galaxy A53 5G（SAMSUNG）8位AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）9位Redmi 12C（Xiaomi）10位 Xperi