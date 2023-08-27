「BCNランキング」2023年8月14日から20日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 13（アップル）2位Pixel 7a（Google）3位iPhone SE(3rd)（アップル）4位Pixel 6a（Google）5位iPhone 14（アップル）6位AQUOS wish2（シャープ）7位Galaxy A53 5G（SAMSUNG）8位AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）9位Redmi 12C（Xiaomi）10位 Xperi
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 田舎YouTuber 保護されていた
- 2. 逆に電気代上がる? 冷房のNG使用
- 3. 芦田愛菜の英語力にネット沸騰
- 4. 正直いらない…旅行のお土産TOP3
- 5. サンド伊達 慶応の応援を擁護
- 6. 木村拓哉 CMでの演出が痛々しい?
- 7. 2度返品「呪われた絵」に震撼 英
- 8. 大宮駅周辺で一斉補導 警察警戒
- 9. 岸田首相に「不名誉あだ名」登場
- 10. 大谷翔平 負傷右手で掲示板破壊
- 1. 大宮駅周辺で一斉補導 警察警戒
- 2. 岸田首相に「不名誉あだ名」登場
- 3. 魚が集団ジャンプ ひどい臭いも
- 4. 海水浴場の設備を何者かが破壊か
- 5. 水上バイクが2人に衝突 無免許か
- 6. イケメン農家 客急増にJA困惑
- 7. イヤホン充電ケースから発火か
- 8. 消防署飲み会で「全裸飲み」処分
- 9. ダブル台風からトリプル台風へ
- 10. 26歳医師自殺 葬儀で院長が暴言?
- 1. 迷惑電話が多数…中国に遺憾伝達
- 2. 公明代表ら訪中を延期「不適切」
- 3. 処理水放出巡るホタテ漁師の不安
- 4. 堀江氏 海洋放出めぐりブチギレ
- 5. 福島市長「わが身わきまえぬ国…」 市…
- 6. 公明・山口代表、中国訪問が急きょ延期…
- 7. ＜独自＞軍事応用研究、大学の応募倍増…
- 8. プリゴジン氏搭乗機のCA 出発数時間前…
- 9. マイナポイント申請 早めの手続き呼び…
- 10. DJ SODAに「反日当たり屋」発言
- 1. 2度返品「呪われた絵」に震撼 英
- 2. 砂漠で髪が逆立つ現象 実は危険
- 3. 処理水「心配不要」中国が削除か
- 4. 印の列車事故 原因はお茶入れか
- 5. ドアの隙間から…近隣住民に戦慄
- 6. 南極のペンギン ヒナが大量死滅
- 7. 処理水 中国では塩の「爆買い」
- 8. プリゴジン氏搭乗機 1カ月駐機か
- 9. 台湾 鉄道車両への落書き相次ぐ
- 10. プリゴジン氏死亡 数々の謎検証
- 1. 世界中で「ディズニー離れ」なぜ
- 2. 年金だけで生活 やってみた結果
- 3. 暴力団の売春婦だった女子高生
- 4. 愛情なく育った子 大人になると?
- 5. 全国離婚率TOP10 意外な「中身」
- 6. 高騰で異変 エアコン発注が減少
- 7. コロナ給付金が消えて貧困が加速
- 8. 日経平均「3万円割れ」が近い?
- 9. 価格550万円 3Dプリンター住宅
- 10. 少年による家庭内暴力 増加傾向
- 1. よく見るニュース WBS抑え1位は
- 2. 折りたたむAnkerバッテリーが楽
- 3. 平均年収が高い企業ランキング
- 4. iOS17「ミュージック」新機能7つ
- 5. USBくらい小さいWiFiルーター?
- 6. ジョブズら署名の小切手が高値に
- 7. 今売れてるスマートフォンTOP10
- 8. 1人用テントとしても使える、完全フル…
- 9. 「iOS14」さっそく脱獄される?
- 10. Ryzen 7 5700GとRyzen 5 5600Gを試す -…
- 1. 大谷翔平 負傷右手で掲示板破壊
- 2. 「仙台育英なめんな」にSNS不評
- 3. 大谷の検査「彼と代理人が辞退」
- 4. 喧嘩無敗 所沢のタイソンKO負け
- 5. 大谷に修理代請求 中継も爆笑
- 6. バスケ空席 販売ない席だった
- 7. 大谷にメッツ「請求書送るね」
- 8. 大谷翔平 MRI検査を拒否していた
- 9. 米選手 手首に謎日本語タトゥー
- 10. ヌートバー母 大谷の気遣い告白
- 1. 芦田愛菜の英語力にネット沸騰
- 2. サンド伊達 慶応の応援を擁護
- 3. 木村拓哉 CMでの演出が痛々しい?
- 4. ヒロミ「堂々宣言」にネット絶賛
- 5. みのセクハラ騒動 アナ語る真相
- 6. BIGMOTOR倒産も親子資産に影響0?
- 7. 所沢のタイソン衝撃背走 SNS困惑
- 8. サメより怖い 漁師語る危険生物
- 9. 長嶋一茂 共演の女性に不満爆発
- 10. フワ 挨拶せずにキレられた大物
- 1. 自閉症の妹持つ姉の本音に反響
- 2. 旅行してよかった都道府県 1位は
- 3. 理想のSEXまで…初デートで取説
- 4. 歯を磨いているのになぜ口臭い?
- 5. 近所で空き巣多発 まさかの犯人
- 6. 息子の「難聴」に6年間気づけず
- 7. 義母に預けた娘が腹痛 驚きの訳
- 8. 捨てなくても部屋が激変した理由
- 9. 1年のうち300日水着 葛藤と本音
- 10. 「ピザーラ」史上最も辛いピザ