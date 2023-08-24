8月23日、第105回全国高等学校野球選手権記念大会の決勝戦が行われ、仙台育英（宮城）と慶応（神奈川）が対戦。慶応が8対2で勝利した。107年ぶり2度目となる夏の甲子園優勝を果たした慶応だけでなく、”アウェー”状態の中で健闘した仙台育英にも賞賛が送られている。勝てば慶応にとっては歴史的な優勝になるこの一戦。しかしそれ以外にも、坊主ではない髪型や、練習時間の短さなどが注目され、慶応の優勝は“高校野球に新しい風を