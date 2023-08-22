読書だけでなく、どんなときにも必要な集中力を高める、意外な習慣を紹介します（写真：Graphs／PIXTA）耳馴染みのない専門用語、難解な公式、膨大な英単語、数分間のスピーチ原稿やプレゼンの台本、複雑な歌詞やセリフ、何人もの顔と名前……。大量に覚えなければいけない課題やテキストを前に圧倒され、絶望した経験が皆様にもあるかもしれません。そんな方にオススメしたいのが「A4・1枚記憶法」。A4・1枚の「魔法のシート」に