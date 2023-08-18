人気バンド・UVERworldが、9月25日の北海道公演を皮切りに、全国15都市を回るライブツアーをスタートさせる。しかし、12月20日・21日と2日間行われる横浜アリーナ公演のうち、12月20日公演が、ファンの間で物議を醸した。【写真】「女性蔑視すぎる！」批判が殺到したUVERworldのライブの座席構成「チケットの申し込みにあたって公開された座席の構成が“男尊女卑”だという声が多くあがったのです」（音楽ライター、以下同）い