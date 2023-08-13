大谷翔平とオルソンのメジャー本塁打王争い米大リーグで今季最も多くの本塁打を放つのは誰か、MLB専門局で激論が交わされている。エンゼルスの大谷翔平投手か、ブレーブスのマット・オルソン内野手か。両リーグのトップを走る2人のスラッガーを元メジャーリーガーたちが比較。「ショウヘイにはプロテクションがない」「ショウヘイじゃないほうに賭けることはしない」などと意見が分かれている。大谷が8試合、34打席ノーアーチ