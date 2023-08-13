女優のダコタ・ファニング（29）は、2004年の映画「マイ・ボディガード」の役作りで高速スイマーに変貌したという。同アクションスリラー映画でデンゼル・ワシントン演じる元CIA将校のクリーシーに連続誘拐事件で保護される幼いピタを演じたダコタ。当時まだ9歳だったが、多くの水泳シーンの結果、競泳選手並みの泳ぎが身に付いたそうだ。 【写真】美のDNAが半端ない妹のエル・ファニン