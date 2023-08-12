現在X（旧Twitter）ではバーミンガム・シティの罰金リストと思われる真偽不明の選手行動規範が流出して話題となっている。Birmingham City’s ‘Players rules & code of conduct’ is a very interesting read…£250 fine for not saying ‘good morning’ to staff at the desk! 😳💸 pic.twitter.com/RZhgnAoanq— Barstool Football (@StoolFootball) August 11, 2023バーミンガムは今夏から日
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