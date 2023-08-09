俳優・大沢たかおが９日、都内で主演映画「キングダム運命の炎」（佐藤信介監督）の天下の大ヒット御礼舞台あいさつに主演の山粼賢人と出席した。原泰久氏の大人気歴史漫画が原作。２０１９年の第１作（興行収入５７・３億円）と、２２年の第２作（５１・６億円）に続く劇場版第３弾で７月２８日から全国５１０館で公開され、今月８日までに興収は２４・６億円、観客動員数１７１万人を突破している。大沢は、本シリ