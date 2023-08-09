日清食品の創業者・安藤百福氏が発明した世界初の即席麺「チキンラーメン」が2023年8月25日に発売65周年を迎える。その節目に向け、袋麺で「0秒チキンラーメン カレー味」、カップ麺で「チキンラーメン3時代トリオ」をそれぞれ8月14日から新発売。話題性のある商品でバースデーを盛り上げる。「0秒チキンラーメン」は、22年4月の新発売から1年で2千万食を出荷したヒット商品。「チキンラーメン」ならではの旨みや香ばしさはそのま