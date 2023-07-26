WBC＆WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦ボクシングのWBC＆WBO世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）タイトルマッチ12回戦が25日、東京・有明アリーナで行われ、挑戦者の井上尚弥（大橋）が2団体統一王者スティーブン・フルトン（米国）に8回1分14秒TKO勝ちで4階級制覇を達成した。4団体統一と4階級制覇の両方を達成したのは世界2人目の偉業。完敗したフルトンだったが、世界が恐れる井上の挑戦から逃げず、母国の