Photo: haco ROOMIE 2023年6月15日掲載の記事より転載 たくさん入って便利な反面、中でモノが迷子になりやすいリュックや深さのあるトートバッグ。せっかくバッグインバッグを使っても底の方に沈んでしまい、その上に他のモノがのってしまう。気づいたらバッグの中はすぐにゴチャゴチャ…なんてことになりがちでした。縦型のバッグインバッグが登場！