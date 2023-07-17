【モデルプレス＝2023/07/17】会場設営中の事故により大阪公演が中止されていた韓国発の大型音楽フェス「WATERBOMB」が16日、公式サイトにて名古屋・東京公演の実施を発表した。【写真】韓国人気俳優来日イベント、公演4日前に急遽中止発表◆「WATERBOMB」名古屋・東京、通常通り開催へ14日、公式サイトで会場設営の際に「重大な事故」が発生したことからこれ以上の開催は不可能と判断し、大阪公演を中止していた本イベント。16日