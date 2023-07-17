ウィンブルドン決勝でアルカラスに敗れるテニスの4大大会・ウィンブルドン選手権は16日、英ロンドンで男子シングルス決勝が行われ、第1シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第2シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）を3-2（1-6、7-6、6-1、3-6、6-4）のフルセットで破り、4大大会2勝目を挙げた。敗れたジョコビッチは試合中、ラケットを破壊するシーンも。英メディアは「センターコートから大ブーイング」と会場の様