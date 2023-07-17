お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（42歳）が、7月15日に放送されたバラエティ番組「かまいたちの机上の空論城」（関西テレビ）に出演。体を張った検証でリバース、「タスケテ…タスケテ…タスケテ…」と訴える一幕があった。番組はこの日、かまいたちの2人と渋谷凪咲が、“小ネタ空論”を体を張って実験する企画「ワールド空論クラシック」を実施。その中で、視聴者から寄せられた「炭酸を飲んだとき、ゲップ出ますよね？ あの
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