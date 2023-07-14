主婦の仕事は、家事や育児など…毎日やることが盛りだくさん！ 家族を支える大事な役目なのだから、5億円くらい給料がもらえたっていいはず!?『主婦の給料、5兆円ほしーー！！！』をイッキ読み仕事が終わると同時に保育園へお迎え、泣き叫ぶ子どもを抱えながら買い物し、戦争のような夕飯作り…。コミカルに描かれた「家事育児あるある」に、思わず大きくうなずいてしまう！今回は、そんな超多忙な主婦・鳥谷丁子さんが仕事