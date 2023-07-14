スタジオジブリの最新作で宮崎駿監督（※崎はたつさき）が手がける10年ぶりの長編作品『君たちはどう生きるか』が、本日14日より全国で公開された。都内では午前8時すぎから上映がスタートし、あらすじや予告映像、キャストなど事前情報が一切ない状態で異例の公開となった。しかし、ツイッターではなぜか、「＃米津玄師」と入力すると映画のビジュアルに描かれている鳥の絵文字（マークハッシュフラッグ）が出現し、ネット上