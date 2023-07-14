アメリカのバイデン大統領が会見し、ロシアのプーチン大統領は「すでに戦争に負けている」と断じました。【映像】バイデン大統領「プーチンはすでに負けている」「プーチンはすでに戦争に負けており、現実的な問題を抱えている。ここから彼はどう動くのか？どうするのか？」（バイデン大統領）バイデン大統領は13日の会見で、ロシアに残された軍事資源などの観点から侵攻を続けるプーチン大統領が「ロシアの利益にならないと判