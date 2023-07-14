試合終了間際の途中出場からチームを勝利に導く活躍J2ロアッソ熊本は7月12日、天皇杯3回戦でJ1サガン鳥栖とアウェーで対戦し、延長戦の末に4-3で勝利した。合計7ゴールが決まった打ち合いの一戦で勝負を決めたU-17日本代表FWに称賛の声が多く上がっている。試合は前半10分、鳥栖が右サイドのコーナーキック（CK）を得るとMF福田晃斗が先制ゴールをマーク。さらに同38分には右サイドのクロスから最後はゴール前にポジションを取