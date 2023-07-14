華やかなオールスターゲームの祭典が幕を下ろし、MLBはこれから後半戦へと突入する。ポストシーズンに向けて目が離せないのはもちろん、日々欠かさず話題を提供してくれる大谷翔平（ロサンゼルス・エンゼルス）の活躍ぶりだ。今やお茶の間にも浸透した「SHOWタイム」に、メジャーファンでなくても心が躍る。シーズン後半戦、大谷の打棒が爆発すれば2年ぶり2度目のリーグMVP、そして三冠王も......。※※※