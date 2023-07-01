桃のおいしい季節になりました。これからスーパーや百貨店で見かける機会が増えそうですね。国内有数の産地であり、桃太郎や人気ゲーム「桃太郎電鉄」の「桃太郎ランド」で知られる岡山は?桃を愛し、桃に愛された県?といっても過言ではありません。そんな岡山にいる桃の達人に、おいしい桃を選ぶポイントを聞きました。【写真】桃の達人！岡山丸果の藤本さん教えてくれたのは岡山市中央卸売市場の荷受会社・ 岡山丸果（岡山市