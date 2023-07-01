大谷翔平が「2番・DH」で先発米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は6月30日（日本時間7月1日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に「2番・DH」で先発し、2戦連発となる30号ソロを放った。3年連続で30号の大台に到達し、年間57本ペース。米メディアらは続々と動画を公開した。大谷が絶好調の6月を本塁打で締めくくった。0-5の6回先頭。先発左腕ヘンリーのど真ん中に入った135キロスライダーをフルスイングした。右翼スタンドに

◆大谷の30号、飛距離は驚異の150m超 4️⃣9️⃣3️⃣ feet for No. 30!



Shohei Ohtani is UNREAL! pic.twitter.com/W7TxBembrj — MLB (@MLB) July 1, 2023