「BCNランキング」2023年6月19日から25日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C42DJ1（シャープ）2位REGZA43C350X（TVS REGZA）3位REGZA32V34（TVS REGZA）4位REGZA50C350X（TVS REGZA）5位REGZA24V34（TVS REGZA）6位AQUOS 4K4T-C50EN2（シャープ）7位REGZA40V34（TVS REGZA）8位32S5200A（TCL Corporation）9位AQUOS2T-C32EF1（シャープ）10