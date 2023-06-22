都内の中堅メーカーに勤める37歳のPさん。結婚後夫婦共働きでお金を貯め、友人の勧めもあり都内に6,500万円のマンションを購入しました。公私ともに順調なPさんでしたが、「予想外の出来事」で家計は途端に火の車に……。破産の危機に陥ったPさんに、FPである株式会社FAMORE代表取締役の武田拓也氏はどのような助言を行ったのでしょうか。みていきます。“どうせなら価値の高い物件を”…年収600万円のPさん、6,500万円のマンショ