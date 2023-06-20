なぜ？ ホンダが新型「インテグラ」を日本初公開…そのワケは？ホンダは同社が北米を中心に展開するアキュラブランドから販売する新型「インテグラ」の実車を日本で初公開しました。なぜ海外で展開されるインテグラを日本で展示するのでしょうか。なぜホンダはアキュラ新型「インテグラ タイプS」を日本で初公開したのか？ホンダを代表するインテグラは、2007年に一度その歴史の幕を閉じています。【画像】これが17年ぶり