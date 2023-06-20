【大谷翔平 悲願のプレーオフ進出「100の壁」】#63エンゼルス大谷翔平「二刀流の私生活」を丸裸…英語力、女性関係、ファッションは？「大谷翔平の代理人は、気が気じゃないでしょう」こう言うのは特派員のひとり。大谷の代理人とはネズ・バレロ氏のことだ。彼が「気が気じゃない」とはどういうことか。■本拠地球場にボラス氏の姿「バレロ氏は大谷が本拠地のエンゼルスタジアムで試合をするとき、必ずと言っていいほど試合をチ