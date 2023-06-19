（台北中央社）セクハラや性暴力を告発する「#MeToo」が台湾の芸能界でも広がりを見せている。人気タレントや俳優が相次いで謝罪する事態となっており、関係者は対応に追われている。10年以上前にある芸能人から被害を受けたとする文章が19日、女性インフルエンサーによってSNS（交流サイト）に書き込まれた。投稿は拡散され、他の被害者も名乗り出た。人気司会者のミッキー・ホアン（黄子佼）さんが同日、動画を公開し、女性が指