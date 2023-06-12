歌手で女優の森公美子が１２日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、元横綱の貴乃花氏の娘である白河れいに「謝らないといけないことがある」と切り出し、謝罪した。森はこの日の「ぽいぽいトーク」ゲストとして登場。スタジオに呼び込まれると、まず「ちょっとね、謝らないといけないのが…」と、白河へ突然切り出した。そして「れいちゃんのお父様。小さいときにうちの旅館で夏休みをお過ごしになってるんですよ。先代の貴乃花様