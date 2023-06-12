歌手で女優の森公美子が１２日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、元横綱の貴乃花氏の娘である白河れいに「謝らないといけないことがある」と切り出し、謝罪した。森はこの日の「ぽいぽいトーク」ゲストとして登場。スタジオに呼び込まれると、まず「ちょっとね、謝らないといけないのが…」と、白河へ突然切り出した。そして「れいちゃんのお父様。小さいときにうちの旅館で夏休みをお過ごしになってるんですよ。先代の貴乃花様
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 広末夫「けじめつける」騒動言及
- 2. 元AV女優「韓国整形の闇」を暴露
- 3. 加藤失格は「明確」全仏Dが言及
- 4. 日本のサラリーマンの時給に衝撃
- 5. マル暴刑事がヤクザ風の服着る訳
- 6. 妊婦に席譲ろうと…結末に立腹
- 7. 歌舞伎町タワー 新たな問題勃発?
- 8. 上沼 炎上した山添にド直球質問
- 9. 管理職の残業代不払い 即違法に?
- 10. 松本&中居番組 18日ゲストに騒然
- 1. 歌舞伎町タワー 新たな問題勃発?
- 2. JAL機 門限間に合わず行き先変更
- 3. 少女100人と買春200回 男の犯行
- 4. 老眼鏡が必要? ポルシェの新ロゴ
- 5. 海の様子に異常が…岩場に孤立
- 6. 乳児3人白骨遺体 50年前の罪告白
- 7. 秋葉原殺傷 元死刑囚は現場で涙
- 8. BBQ事故 現場にいた女子学生怒り
- 9. 商業施設で赤ちゃんひっかき逮捕
- 10. 六本木に白装束集団 動画に反響
- 1. AIグラドル写真集 アウトの理由
- 2. 女子大生に片思いも…地獄の顛末
- 3. 絶対NGの結婚相手…意外な要素
- 4. 来年秋の保険証廃止に向けて取り組むと…
- 5. 93歳、全国最高齢当選 岩手県九戸村議…
- 6. マイナンバー利用拡大 7割が不安
- 7. 不倫夫が隠した写真 衣裳に怒り
- 8. スシロー 巨額請求にみる本気度
- 9. ブックオフ 銀歯の買取始めた訳
- 10. 移住で夫婦絶望 家計破綻の危機
- 1. 「裏庭にエイリアン」米で通報
- 2. 30℃超え暑さで兵士続々気絶 英
- 3. 着ぐるみパンチで中の人搬送 米
- 4. 露軍「レオパルト」など破壊発表
- 5. 韓国で落雷 過去最大の人命被害
- 6. 国際ロマンス詐欺犯 仰天言い分
- 7. サル見て「アフリカ人」大使更迭
- 8. 中国サッカー大国計画 なぜ失敗?
- 9. ベトナムで韓国人乗せたバス墜落
- 10. 3千万匹に1匹 珍ロブスター発見
- 1. 日本のサラリーマンの時給に衝撃
- 2. 日本の年金は詐欺? 男性反省の訳
- 3. 住みよさランキング2023 1位
- 4. 新しい「退職金への課税」の中身
- 5. 主婦の就労 老後年金も男女格差
- 6. ボルボが新型EV「EX30」を発表
- 7. シェアサイクル 利用者多い県は
- 8. スタバ「抹茶&クラッシュ アーモ…
- 9. シカモチーフ サウナハット話題
- 10. 鬼滅にあってワンピにないもの
- 1. カレーを食べている 苦情に憤慨
- 2. 「1世帯3万円」間もなく申請開始
- 3. 「iOS17」新しい便利な機能10選
- 4. WindowsのOSの進化は停滞期か
- 5. 買ってよかった100均「逸品3選」
- 6. 計算された不便さのデジカメ話題
- 7. 「OPPO Pad 2」日本で発売へ
- 8. メルカリ 中古スマホの注意点は
- 9. すぐに使える「かけるバター」
- 10. 折りたたみスマホ 興味持つ人増?
- 1. 加藤失格は「明確」全仏Dが言及
- 2. 大谷が顔面パンチ? 動画に反響
- 3. 朗希の球速165km 比較対象に衝撃
- 4. 箱根駅伝 全国に門戸開放も賛否
- 5. 失格騒動「子どもの務め」に疑問
- 6. NPBもピッチクロック導入検討か
- 7. 失格騒動 相手ペアに海外SNS批判
- 8. ベッカム家族が京都観光 SNS驚き
- 9. 加藤未唯のパートナーにSNS称賛
- 10. 藤浪晋太郎の内角球にブーイング
- 1. 広末夫「けじめつける」騒動言及
- 2. 元AV女優「韓国整形の闇」を暴露
- 3. 妊婦に席譲ろうと…結末に立腹
- 4. 上沼 炎上した山添にド直球質問
- 5. 松本&中居番組 18日ゲストに騒然
- 6. 水着撮影会中止に古市氏が言及
- 7. 埼玉知事 水着撮影会の中止説明
- 8. ベビーカーぶつかり報道巡り謝罪
- 9. 性的搾取? 水着撮影会めぐり心境
- 10. 有吉 賞レース準優勝芸人に苦言
- 1. 富永美樹 突然TVから姿消した訳
- 2. カップヌードル 旨くなる裏ワザ
- 3. 友人の「不倫告白」LINEに衝撃
- 4. 軽い気持ちで離婚 後悔した瞬間
- 5. サントリー烏龍茶 意外な立役者
- 6. 自然と5kg減? 簡単な食事ルール
- 7. 「セリア」コスパ最強グッズ5選
- 8. セレブ婚のはずが…求婚断った訳
- 9. 絆が深そうな芸能人夫婦 1位は
- 10. 50代が玄関回りでやめたこと