「バレーボール男子・ネーションズリーグ・１次リーグ」（１１日、ガイシプラザ）世界ランキング７位の日本は、２１年東京五輪王者のフランスを３−１（２７−２５、２５−２２、２５−２１、２５−２０）で撃破する大金星を挙げた。第１セットはジュースの末に落としたが、第２セットから反撃。主将の石川祐希（２７）＝ミラノ＝や、西田有志（２３）の強打で得点を重ねた。第２セットでは高橋藍（２１）が２連続のサービス