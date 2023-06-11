6月25日に阪神競馬場で行われる宝塚記念(GI・芝2200m)の登録馬は以下の通り。 アスクビクターモア58.0イクイノックス58.0ウインマイティー56.0ヴェラアズール58.0カラテ58.0ジェラルディーナ56.0ジオグリフ58.0ジャスティンパレス58.0スルーセブンシーズ56.0ダノンザキッド58.0ディープボンド58.0ドゥラエレーデ53.0プラダリア58.0ブレークアッ