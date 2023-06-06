サイズは近いが「ヤリスクロス」とは別物？レクサスは2023年6月5日、新型SUV「LBX」を世界初公開し、今秋に日本で発売すると発表しました。同じプラットフォームを持ち、同様のボディサイズを持つクルマにトヨタ「ヤリスクロス」がありますが、どのように違うのでしょうか。レクサス最小の新型「LBX」新型LBXは、「これまでの高級車の概念を変える、コンパクトサイズながらも走りやデザインも上質であるサイズのヒエラルキ