「戦前」とは何だったのか。日本神話は国譲り以前のエピソードがいくつも存在する。そこでは、どのように世界ができたのか、そしてどうしてアマテラスが高天原を主宰し、オオクニヌシが中つ国を主宰するにいたったのかなどが語られている。そしてじつはこのような部分こそが、近代になってオカルティックな思想や超国家主義的な主張の根拠となり、世界は日本のものだという奇想天外な妄想を生み出すことになるのである。※本記事は