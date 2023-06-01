トヨタ自動車は１日、２０２５年から米ケンタッキー州の工場で電気自動車（ＥＶ）の生産を始めると発表した。米国でのＥＶ生産は初となる。米国でのＥＶ用電池の生産も当初計画より強化し、現地で一貫生産する体制を整える。ケンタッキー州の工場では、３列シートのスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）を生産する。米ノースカロライナ州でグループの豊田通商と共同で進めている電池工場の建設には追加で２１億ドル（約２９００億円）