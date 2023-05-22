5月22日、プロ野球「マイナビオールスターゲーム2023」のファン投票の中間発表が開始された。パ・リーグの先発投手部門で1位をマークしたのが、先のWBCでも日本の優勝に貢献した、千葉ロッテの佐々木朗希投手（21）だ。プロ2年めの昨季は、プロ通算14試合めの登板にして初の完封（完投）試合となった対オリックス戦で、史上最年少での完全試合を達成したほか、9勝をマークする活躍を見せた佐々木。2023年3月4日、中日を相手に