米フロリダ州で演説するデサンティス州知事＝20日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】有力な米黒人団体、全米黒人地位向上協会（NAACP）は21日までに、南部フロリダ州がデサンティス知事の下で「黒人に敵対的になった」として同州への旅行に注意を呼びかける勧告を出した。2024年大統領選の共和党候補指名争いに近く出馬表明するとみられるデサンティス氏は保守強硬派の支持を集めるが、穏健派の取り込みが課題となる。同氏