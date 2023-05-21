ヒップホップユニット「CreepyNuts」のDJ松永（32）が21日、自身のツイッターを更新。違法転載の動画を拡散したことについて持論をつづった。松永は、19日放送のTBS「オオカミ少年ハマダ歌謡祭」の映像を転載したツイートを引用し「嬉しい！！樹くんもいる！！」と投稿。映像ではジャニーズのタレントがCreepyNutsの楽曲を歌唱していた。これに対し違法転載を指摘する声が寄せられると、松永は「無断転載無断転載、う