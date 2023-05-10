サクマドロップスやいちごみるくで知られる1908年創業の老舗菓子メーカーサクマ製菓（本社、東京都目黒区）は5月9日、公式ツイッターを更新。同社の公式許諾品と誤認するような商品を販売する者に対し、顧問弁護士から書面にて申し入れを行なっている旨を発表しました。【写真】サクマ製菓が投稿した実際の「お知らせ」ネット上などでは以前から、サクマドロップスやいちごみるくのデザインを模倣したような、許諾表記のないグ