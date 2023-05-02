90ºÐÄ¶¤ÎÁÄÊì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¡¢Â¹¤¬¤¹¤°¤Ë¡È¸ÍÀÒ¡É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¥ï¥±¤Ï¡Ä¡©ÁêÂ³¤Î¥×¥í¤¬Ãé¹ð¤¹¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤È¤¤¤¦Íî¤È¤··ê ¤«¤éÂ³¤¯ÁêÂ³¤Î¸½¾ì¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÀÇÍý»Î¡×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤ÏË¡¿ÍÀÇ¤ä½êÆÀÀÇ¤¬ÀìÌç¤Ç¡¢¼Â¤ÏÀ©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢ÀÇÌ³½ð¤ÎÄ´ºº´±¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»ö°Æ¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤­¤¿¡Ö¹ñÀÇOB¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¡Ø¹ñÀÇOB¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÁêÂ³¡Ù¡ÊºäÅÄÂóÌé Ãø