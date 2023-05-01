スカーレット・ヨハンソン（38歳）が、マーベルからの卒業を明言した。「アイアンマン2」のブラック・ウィドウ役でデビュー、その後、2021年の「ブラック・ウィドウ」や「アベンジャーズ」シリーズに出演したスカーレットだが、マーベル・シネマティック・ユニバースに復帰する予定はないという。「アイアンマン」でペッパー・ポッツ役を務めたグウィネス・パルトロウ（50歳）のポッドキャスト番組「グープ」で、スカーレットはこ