「BCNランキング」2023年4月10日から16日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位32S5200A（TCL Corporation）2位REGZA32V34（TVS REGZA）3位AQUOS 4K4T-C42DJ1（シャープ）4位REGZA24V34（TVS REGZA）5位REGZA43C350X（TVS REGZA）6位REGZA40V34（TVS REGZA）7位REGZA50C350X（TVS REGZA）8位BRAVIA XRXRJ-55A80J（ソニー）9位40S5200B（TCL Corporation）10