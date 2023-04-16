「ボクシング・ＷＢＣ世界ミニマム級暫定王座決定戦」（１６日、代々木第二体育館）同級３位・重岡優大（２５）＝ワタナベ＝が、同級７位・ウィルフレド・メンデス（２６）＝に、７回２５秒ＫＯ勝ちし、日本プロボクシング史上初兄弟同日、世界王者誕生となった。弟・銀次朗が２試合前に世界王者を奪取。セコンドに弟が付き、スイッチが入った兄は序盤から距離をつかみ、４回を終え、２人がイーブン。１人が３９対３７のジャ