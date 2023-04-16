4月15日、和歌山市の雑賀崎漁港で岸田文雄・首相が街頭演説する直前に爆発が起きた事件。演説会場にいた木村隆二容疑者（24）を“ヘッドロック”で取り押さえたのは、地元の漁師、西出さん（54）だった。その果敢な行動は多くの称賛を集め、岸田首相からは感謝の電話もあったという。西出さんは翌16日、記者会見を開き、「無我夢中だった」「けが人がなくてよかった」と語った。【写真】“ヘッドロックした漁師”西出さんの会見