１６日午後４時５７分頃、岩手県雫石町のＪＲ田沢湖線赤渕―田沢湖駅間を走行中の秋田新幹線こまち２７号（東京発秋田行き）が、クマと衝突した。乗務員が車内から現場を確認したがクマは見当たらず、近くの信号所で車両点検を行ったところ車両に異常はなかったため、午後６時頃に運転を再開した。この事故でこまち２７号が５９分遅れ、乗客約１４０人に影響が出た。乗客と乗務員にけがはなかった。